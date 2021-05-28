В США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы

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Федеральная прокуратура США совместно с ФБР расследует вероятное вмешательство бывших и действующих украинских чиновников в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным источников газеты New York Times, они распространяли необоснованные обвинения в коррупции в адрес кандидата в президенты Джо Байдена, в частности через адвоката бывшего американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Ранее Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".