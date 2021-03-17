Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США

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Россия заплатит за свои "попытки" повлиять на результат президентских выборов в США, прошедших в минувшем году. Об этом в ходе интервью телеканалу АВС рассказал сам президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Корреспондент телеканала спросил американского президента про его отношение к докладу разведки США, где говорилось о попытках российских властей подорвать репутацию Байдена во время избирательной кампании.

"Он заплатит цену. Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы", – отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные новые санкции в отношении России со стороны Вашингтона. Он выразил мнение, что подобные докладу публикации используются как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных санкциях в отношении РФ.

Пресс-секретарь добавил, что каких-либо кампаний, направленных против кандидатов на пост президента США, не было. Сам доклад он назвал неправильным и безосновательным.