Песков оценил возможные новые санкции США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможные новые санкции в отношении России со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в Москве не согласны с положениями доклада аппаратом директора национальной разведки США, по которому Россия якобы пыталась дискредитировать Демократическую партию и ее кандидата на пост президента Джозефа Байдена в ходе выборов 2020 года.

"В целом можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы – далеко не качественные – используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении нашей страны", – подчеркнул Песков.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о возможной реализации нового пакета санкций США против России. По данным источника, неназванные ограничения могут вступить в силу на предстоящей неделе.

