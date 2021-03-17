В Кремле отреагировали на доклад разведки США про Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле считают бездоказательным доклад разведки Соединенных Штатов про Россию. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США, сообщает РИА Новости.

По словам представителя российского главы государства, в Вашингтоне используют подобные материалы для рассмотрения вопроса о новых санкциях против РФ.

"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась ни в предыдущие выборы, ни... в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году", – уточнил Песков.

Представитель президента РФ добавил, что каких-либо кампаний, направленных против кандидатов на пост президента США, не было. Доклад является неправильным и безосновательным, отметил Песков.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заявления разведки Соединенных Штатов о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года являются ничем не подкрепленным информационном вбросом.

"Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может", – подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, в заявлении американской стороны нет ничего, кроме рассуждений. Дипломат выразил мнение, что в работе госаппарата США "давно произошла подмена понятий".

Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября 2020 года. На них победил демократ Джо Байден, который набрал 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Дональда Трампа.

Ранее говорилось, что США могут объявить о введении новых санкций против Российской Федерации.