В Кремле отреагировали на доклад разведки США про Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле считают бездоказательным доклад разведки Соединенных Штатов про Россию. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США, сообщает РИА Новости.
По словам представителя российского главы государства, в Вашингтоне используют подобные материалы для рассмотрения вопроса о новых санкциях против РФ.
"Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась ни в предыдущие выборы, ни... в упомянутые в этом докладе выборы в 2020 году", – уточнил Песков.
Представитель президента РФ добавил, что каких-либо кампаний, направленных против кандидатов на пост президента США, не было. Доклад является неправильным и безосновательным, отметил Песков.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что заявления разведки Соединенных Штатов о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года являются ничем не подкрепленным информационном вбросом.
"Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может", – подчеркнул дипломат.
По словам Рябкова, в заявлении американской стороны нет ничего, кроме рассуждений. Дипломат выразил мнение, что в работе госаппарата США "давно произошла подмена понятий".
Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября 2020 года. На них победил демократ Джо Байден, который набрал 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Дональда Трампа.
Ранее говорилось, что США могут объявить о введении новых санкций против Российской Федерации.
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