Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин заявил, что причиной введения ограничений в отношении России со стороны Запада является сам факт существования российского государства.
"Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение. Хотя это чрезвычайно важно", – цитирует ТАСС президента.
Глава государства отметил, что санкции повлияли на создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, а также на привлечение инвестиций. Также Путин подчеркнул политику импортозамещения, которую пришлось применить в связи с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности.
Президент выразил уверенность, что внимание к инвестиционному климату в стране приведет к тому, что "предпринимаемые в отношении нас шаги любого свойства только на пользу нам пойдут".
Ранее Владимир Путин призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты.
А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты к волатильности. При этом он отмечал, что правительство России держит под контролем данную ситуацию.
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