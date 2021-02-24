Путин заявил о готовящихся провокациях против России

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности сообщил об имеющейся информации о провокациях, готовящихся против российского государства. По его словам, они касаются борьбы с коронавирусом.

"Очень много попыток предпринималось. Благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны по поводу провокаций в этой сфере", – отметил президент.

По мнению Путина, против РФ ведется целенаправленная информационная кампания. Он отметил, что зачастую в ход идут даже абсурдные теории заговора.

"В последнее время, к примеру, были попытки поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины и борьбы с коронавирусом", – добавил российский лидер.

Путин также отметил, что к результатам России в данной сфере многие партнеры относятся весьма доброжелательно и готовы к сотрудничеству.

"Наша страна открыта к диалогу. Мы готовы искать компромиссные развязки самых сложных проблем. Но суверенитет России остается для нас главным приоритетом. Ценности, основы нашего развития должны быть надежно защищены", – сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны. Он подчеркнул, что РФ пытаются остановить с помощью санкций, блокировки крупных международных проектов и инструментов спецслужб.