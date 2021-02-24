Путин потребовал защитить от провокаций предстоящие выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин сообщил, что выборы в Госдуму 2021 года не должны быть подвержены различным провокациям. Заявление президент сделал на заседании коллегии ФСБ.

"В этом году предстоят выборы в Государственную думу. Конституционные права граждан свободно в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", – отметил глава государства.

По словам Путина, должна быть четко определена грань между естественной политической конкуренцией и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности России. Также стоит различать побуждения тех, кто из-за бугра поддерживает такую деятельность, уточнил российский лидер.

Попытки извне узурпировать право народа России определять свое будущее должны быть пресечены, заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что все заинтересованы, чтобы выборы в Государственную думу были проведены достойно. По его словам, выбирать парламентариев должны при высокой конкурентной основе.

Также Путин призвал депутатов в ходе будущей избирательной кампании не просто ругаться друг с другом, а вести конструктивный диалог.

