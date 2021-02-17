Путин призвал депутатов не ругаться, а вести диалог

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Владимир Путин призвал депутатов в ходе будущей избирательной кампании "не просто ругаться друг с другом", а вести конструктивный диалог. Об этом президент РФ заявил на встрече с лидерами парламентских фракций.

"Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки", – обратил внимание Владимир Путин.

По словам главы государства, кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании.

В результате политики, как отметил Путин, должны продемонстрировать глубину и зрелость дискуссии, избежав ругани друг с другом. Следует показать свой подход и пути развития страны, подчеркнул президент России.

Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в шести регионах РФ. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что вероятно проведение голосования в трехдневный срок.