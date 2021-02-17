Путин призвал депутатов не ругаться, а вести диалог

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин призвал депутатов в ходе будущей избирательной кампании "не просто ругаться друг с другом", а вести конструктивный диалог. Об этом президент РФ заявил на встрече с лидерами парламентских фракций.
"Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки", – обратил внимание Владимир Путин.
По словам главы государства, кандидаты в депутаты должны задавать тон всей будущей избирательной кампании.
В результате политики, как отметил Путин, должны продемонстрировать глубину и зрелость дискуссии, избежав ругани друг с другом. Следует показать свой подход и пути развития страны, подчеркнул президент России.
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в шести регионах РФ. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что вероятно проведение голосования в трехдневный срок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: