Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в Госдуму в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно сделать все необходимое, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в нижнюю палату парламента в сентябре.
"Необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию", – приводит слова Володина РИА Новости.
Он выразил мнение, что "вмешиваться, как и прежде, будут".
"И во главе этих процессов – США и их союзники по НАТО", – заявил Володин.
Депутат Мосгордумы Александр Козлов ранее сообщил, что видеонаблюдение в Единый день голосования в 2021 году позволит сделать выборы максимально прозрачными и исключить провокации. По его словам, видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках. Он подчеркнул, что такая практика наблюдения за ходом избирательного процесса хорошо зарекомендовала себя в предыдущие несколько лет.
В Единый день голосования в 2021 году в Москве пройдут выборы сразу на трех уровнях. Москва вместе со всей страной проголосует за депутатов Госдумы, причем по федеральному списку партий и по одномандатному округу. Также жители Академического, Гагаринского, Ломоносовского районов и части района Проспект Вернадского проголосуют на довыборах депутатов в Мосгордуму.
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