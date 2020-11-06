Депутат МГД: видеонаблюдение позволит сделать выборы 2021 года максимально прозрачными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Видеонаблюдение в единый день голосования в 2021 году позволит сделать выборы максимально прозрачными и исключить провокации, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.
По его словам, видеонаблюдение будет вестись на всех избирательных участках. Он подчеркнул, что такая практика наблюдения за ходом избирательного процесса хорошо зарекомендовала себя в предыдущие несколько лет.
"Видеонаблюдение не только позволяет контролировать происходящее на участке, но и исключить провокации", – цитирует Козлова Агентство "Москва".
Депутат добавил, что Москва установила высокую планку честности, открытости и легитимности выборов и эту планку нельзя снижать. Он подчеркнул, что видеонаблюдение на каждом избирательном участке остается самым эффективным способом контроля. Оно фиксирует все происходящее и впоследствии позволяет пересматривать запись, если поступают жалобы.
"Оно позволяет достоверно определить, что именно произошло на участке. Практика видеонаблюдения отлично себя зарекомендовала, и ее нужно сохранить и в дальнейшем", – заявил Козлов.
По его словам, видеокамеры работают не только во время голосования, но и в момент подсчета бюллетеней и заполнения протоколов перед отправкой в ТИК.
Парламентарий добавил, что на выборах в 2021 году снова ожидается практика дистанционного голосования. Также большое внимание будет уделяться подготовке наблюдателей.
В единый день голосования в 2021 году в Москве пройдут выборы сразу на трех уровнях. Москва вместе со всей страной проголосует за депутатов Госдумы, причем по федеральному списку партий и по одномандатному округу. Также жители районов Академического, Гагаринского, Ломоносовского, части района Проспект Вернадского проголосуют на довыборах депутатов в Мосгордуму.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий. Уточняется, что они запланированы на 2021 год.
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