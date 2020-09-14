"Единая Россия" заявила о победе всех кандидатов на выборах

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает большинство во всех региональных заксобраниях, где проходили выборы. Также все партийные кандидаты на посты глав регионов побеждают в первом туре.
Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что на уровне региональных заксобраний и дум административных центров партия "формирует устойчивое депутатское большинство".
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев также назвал успешным выступление политической силы на прошедших в России в единый день голосования 13 сентября выборах различных уровней.
В ходе подсчета голосов лидируют врио губернаторов Севастополя Михаил Развозжаев, Иркутской области Игорь Кобзев, Архангельской области Александр Цыбульский и Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.
В Пермском крае, на Камчатке, в Чувашии и Коми выигрывают врио глав регионов Дмитрий Махонин, Владимир Солодов, Олег Николаев и Владимир Уйба. Они участвовали в выборах как самовыдвиженцы, но их кандидатуры поддержала ЕР.
Действующие губернаторы побеждают в Татарстане (Рустам Минниханов), Краснодарском крае (Вениамин Кондратьев), Ростовской (Василий Голубев), Тамбовской (Александр Никитин), Брянской (Александр Богомаз) и Ленинградской областях (Александр Дрозденко).
В борьбе за губернаторское кресло в Смоленской области "Единая Россия" не участвовала. Там переизбирается действующий глава Алексей Островский (ЛДПР).
13 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы проходили в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирали в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
В России завершается Единый день голосования
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: