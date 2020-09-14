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Москва 24

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Общество

05:16

"Единая Россия" заявила о победе всех кандидатов на выборах

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает большинство во всех региональных заксобраниях, где проходили выборы. Также все партийные кандидаты на посты глав регионов побеждают в первом туре.

Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что на уровне региональных заксобраний и дум административных центров партия "формирует устойчивое депутатское большинство".

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев также назвал успешным выступление политической силы на прошедших в России в единый день голосования 13 сентября выборах различных уровней.

В ходе подсчета голосов лидируют врио губернаторов Севастополя Михаил Развозжаев, Иркутской области Игорь Кобзев, Архангельской области Александр Цыбульский и Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.

В Пермском крае, на Камчатке, в Чувашии и Коми выигрывают врио глав регионов Дмитрий Махонин, Владимир Солодов, Олег Николаев и Владимир Уйба. Они участвовали в выборах как самовыдвиженцы, но их кандидатуры поддержала ЕР.

Действующие губернаторы побеждают в Татарстане (Рустам Минниханов), Краснодарском крае (Вениамин Кондратьев), Ростовской (Василий Голубев), Тамбовской (Александр Никитин), Брянской (Александр Богомаз) и Ленинградской областях (Александр Дрозденко).

В борьбе за губернаторское кресло в Смоленской области "Единая Россия" не участвовала. Там переизбирается действующий глава Алексей Островский (ЛДПР).

13 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы проходили в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирали в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

В России завершается Единый день голосования

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