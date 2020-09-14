На выборах в столичном районе Марьино победили кандидаты от ЕР

Фото: ТАСС/Егор Алеев

После обработки 100 процентов протоколов на муниципальных выборах в столичном районе Марьино победили кандидаты от партии "Единая Россия".

Об этом говорится на информационном табло в штабе по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов.

В Марьине на юго-востоке Москвы победу одержали Галина Андреева, которая набрала 55,2 процента голосов, и Антон Архицкий – 24,4 процента.

Избирательные участки для голосования на довыборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинский закрылись в Москве в 20:00.

В результате голосования в каждом округе выберут двух депутатов. Отмечалось, что на 15:00 явка составляла 15,8 процента.

13 сентября в России состоялся единый день голосования. Выборы проходили в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирали в 11 субъектах.

Еще в четырех субъектах проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.