Серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования не выявлено – ЦИК

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Центральная избирательная комиссия России не выявила серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центризбиркома Николая Булаева.

"Пока нет, не выявлено. Там, где выявляются нарушения серьезные, если они есть, результаты голосования и досрочного, и в целом по участкам, будут отменяться. Это обычная практика", – заверил Булаев.

13 сентября в России начался Единый день голосования. В стране открылись более 56 тысяч избирательных участков. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло 11 и 12 сентября в 63 регионах.

Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Муниципальные довыборы проходят и в столичных районах Марьино и Бабушкинском. В каждом из округов выберут двух депутатов. Открыто 30 избирательных участков с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за Алексей Венедиктов сообщил, что на 12:00 явка в столичном регионе составила 10,9%. Он уточнил, что данные учитываются совместно с электронным голосованием и досрочкой.

Накануне завершилось онлайн-голосование на довыборах. Оно стартовало утром 11 сентября. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

