Итоговая явка онлайн-голосования на довыборах в Москве составила 93,45%

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
Итоговая явка по электронному голосованию на муниципальных выборах в Москве составила 93,45%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов Совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино Алексей Венедиктов.
"Было 4 тысячи 835, воспользовались своим правом 93,45%. С начала электронного голосования это самая большая цифра явки. Наш избиратель стал дисциплинированным и электронно-активным", – отметил Венедиктов.
Он также добавил, что те, кто записался на онлайн-голосование, но не воспользовался своим правом, смогут сделать это завтра на избирательном участке.
Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов стартовало утром 11 сентября для жителей районов Бабушкинского и Марьино. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.
В основной день выборов, 13 сентября, для горожан откроются избирательные участки в округах. Их также смогут посетить те, кто не сумел воспользоваться системой дистанционного голосования.
Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее сообщил, что электронная процедура проходила в штатном режиме.
Венедиктов рассказал, как следят за дополнительными выборами муниципальных депутатов
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