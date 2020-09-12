Итоговая явка онлайн-голосования на довыборах в Москве составила 93,45%

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков

Итоговая явка по электронному голосованию на муниципальных выборах в Москве составила 93,45%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами депутатов Совета депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино Алексей Венедиктов.

"Было 4 тысячи 835, воспользовались своим правом 93,45%. С начала электронного голосования это самая большая цифра явки. Наш избиратель стал дисциплинированным и электронно-активным", – отметил Венедиктов.

Он также добавил, что те, кто записался на онлайн-голосование, но не воспользовался своим правом, смогут сделать это завтра на избирательном участке.

Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов стартовало утром 11 сентября для жителей районов Бабушкинского и Марьино. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос было разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.

В основной день выборов, 13 сентября, для горожан откроются избирательные участки в округах. Их также смогут посетить те, кто не сумел воспользоваться системой дистанционного голосования.

Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее сообщил, что электронная процедура проходила в штатном режиме.