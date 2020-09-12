В Москве завершилось онлайн-голосование на довыборах в советы депутатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве закончилось онлайн-голосование на дополнительных выборах в советы депутатов районов Марьино и Бабушкинский. Оно началось в 8.00 11 сентября и завершилось в 20.00 12 сентября.

13 сентября москвичи смогут проголосовать на избирательных участках. Принять участие в выборах смогут те, кто зарегистрирован на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. В каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места.

Кроме того, в этот день гости столицы смогут проголосовать на выборах, проводимых в их регионах. Для этого будут работать 30 цифровых избирательных участков.

Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее сообщил, что электронная процедура проходила в штатном режиме.

Суммарно в выборах примут участие 68 тысяч жителей двух округов. Заявки на дистанционное голосование ранее подали 4 853 москвича. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели 2019 года.