Мосгоризбирком разделил ключ шифрования для онлайн-голосования

12:15
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) разделила ключ шифрования для электронной процедуры на шесть частей.
"Для проведения дистанционного электронного голосования необходимо сформировать пару-ключ, которым зашифровываются данные голосующего и плюс, которым расшифровываются эти данные", – заявил председатель организации Юрий Ермолов.
Части ключа шифрования переданы замруководителя Общественного штаба, члену МГИК Ольге Кирилловой, руководителю Корпуса наблюдателей Общественного штаба Вадиму Ковалеву, руководителю электронного штаба Илье Массуху, председателю избирательной комиссии муниципального округа Бабушкинский Антону Митякову, председателю избирательной комиссии муниципального округа Марьино Елене Забановой и сопредседателю движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянцу.
Муниципальные довыборы состоятся 13 сентября в районах Марьино и Бабушкинском. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, избирательная система полностью готова к предстоящей процедуре.
МГИК: избиркомы полностью готовы к выборам муниципальных депутатов
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