Памфилова сообщила о готовности избирательной системы к Единому дню голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Избирательная система готова к Единому дню голосования, который пройдет 13 сентября. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает Агентство "Москва".
"Я могу сейчас с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к Единому дню голосования 13 сентября и дням, ему предшествующим, – 11 и 12", – сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Ранее глава Центризбиркома предложила усовершенствовать систему проверки подписей кандидатов. По ее словам, это удовлетворит большее количество избирателей, поскольку увеличится вероятность регистрации различных кандидатов.
Муниципальные выборы в столице состоятся 13 сентября. Они пройдут в районах Марьино и Бабушкинском. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.
Более 4 тыс человек зарегистрировались на онлайн-голосование на довыборах
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