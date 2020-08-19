Памфилова предложила усовершенствовать систему проверки подписей кандидатов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Усовершенствовать систему проверки подписей кандидатов предложила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Накануне она сделала соответствующее поручение. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам главы ЦИК, предложения об улучшении системы сбора подписей необходимо формировать на основе полученного опыта.

"Это очень важный аспект, от того, как мы поработаем, в большей степени будут выигрывать наши избиратели, поскольку будет более высокая вероятность для реальных кандидатов проходить все барьеры и быть зарегистрированными", – подчеркнула Памфилова.

Она также сообщила, что некоторые меры, закрепленные в законодательстве, о проверке подписей уже были приняты ранее.

"Они создают более благоприятную историю для кандидатов по сбору подписей. Все равно мы видим целый ряд шероховатостей, все равно успокаиваться нельзя. Мы видим определенные препятствия, мы видим определенные трудности", – заключила Памфилова.

Ранее Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября. При этом 13 сентября назначен основной день выборов.