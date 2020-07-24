Голосование на выборах пройдет с 11 по 13 сентября – Памфилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней", – приводит слова Памфиловой РИА Новости.
Памфилова напомнила, что принятый Госдумой закон, согласно которому можно проводить выборы различного уровня в течение трех дней, не распространяется на Единый день голосования 13 сентября.
Ранее Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. В документе указано, что три дня – это максимально возможная продолжительность многодневного голосования. При этом определять необходимость этой процедуры будут в избирательной комиссии, которая проводит выборы или референдум.
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах и референдумах
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