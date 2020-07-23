В сентябре 5-7 сенаторов могут уйти из Совфеда – Матвиенко

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По итогам выборов, которые состоятся в сентябре текущего года, могут смениться пять–семь сенаторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

"Предположительно, порядка пяти-семи сенаторов могут закончить свою работу, по предварительным данным", – заявила она. При этом Матвиенко добавила, что решения будут принимать регионы.

"Но решение принимают, как вы знаете, губернатор и законодательное собрание, какие решения будут приняты, это надо спрашивать у них", – подчеркнула председатель Совфеда.

Также Матвиенко высказалась против переноса Единого дня голосования с сентября на другой период. Она подчеркнула, что из-за масштабов страны невозможно подгадать универсальный день, который подошел бы всем. При этом Матвиенко допустила, что изменения будут рассмотрены, если появится стоящее предложение.

Ранее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о трехдневном голосовании. До этого его одобрили в Госдуме.

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, Единый день голосования при многодневных выборах необходимо перенести с сентября на другой месяц.

