В ЦИК еще не обсуждали возможность отмены дня тишины – Памфилова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Центральной избирательной комиссии России сейчас нет позиции по поводу возможной отмены дня тишины. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова, передает Агентство "Москва".
"Я на счет дня тишины не говорю – должны быть дискуссии. Нет позиции. Есть плюсы, минусы. Пока не обсуждаем", – поделилась Памфилова на заседании.
Днем тишины считается день накануне дня голосования, когда законодательством запрещена предвыборная агитация.
13 сентября этого года пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ. Помимо того, в регионах проведут выборы в местные законодательные собрания, а также определят глав субъектов России.
Ранее говорилось, что МГИК определил цифровые участки голосования на допвыборах депутатов Госдумы. Дистанционные выборы состоятся в ЦАО (4 участка), САО и СВАО (по 3 участка), ВАО (2 участка), ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО и СЗАО (по 3 участка), ТиНАО (2 участка) и в Зеленограде (1 участок).
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