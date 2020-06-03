МГИК определил цифровые участки голосования на допвыборах депутатов Госдумы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) определила 30 цифровых избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия постановила продолжить в 2020 году эксперимент с электронным голосованием. Цифровые участки сформируют на базе существующих стационарных, проголосовать удаленно можно будет по территориальному признаку.

Дистанционные выборы состоятся в ЦАО (4 участка), САО и СВАО (по 3 участка), ВАО (2 участка), ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО и СЗАО (по 3 участка), ТиНАО (2 участка) и в Зеленограде (1 участок).

Дополнительные выборы депутатов Госдумы, а также голосования по депутатам законодательных органов власти субъектов РФ и высшим должностным лицам регионов запланированы на 13 сентября 2020 года.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что МГИК также готов проводить 1 июля голосование по поправкам в Конституцию. Мероприятие пройдет в бесконтактном формате.

