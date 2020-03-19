Председателем Мосгоризбиркома избран Юрий Ермолов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Члены Московской городской избирательной комиссии (МГИК) выбрали нового председателя избиркома. Им стал Юрий Ермолов, как сообщает ТАСС.

"Председателем комиссии выбран Юрий Алексеевич Ермолов", – озвучил результаты голосования член избиркома Фаяс Халилулин. Уточняется, что выборы проходили в формате тайного голосования.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ рекомендовала избрать главой Московской избирательной комиссии Юрия Ермолова. Решение принято на заседании организации.

Предыдущий глава московского избиркома Валентин Горбунов подал в отставку. Он объяснил это решение состоянием здоровья и своим пенсионным возрастом.

