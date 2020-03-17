Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинет должность по состоянию здоровья, передает ТАСС.

Он напомнил, что уже находится на пенсии. "Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной", – уточнил Горбунов.

18 марта на заседании ЦИК станет известно, кто займет его пост. Причину госпитализации глава Мосгоризбиркома не назвал.

В январе Сергей Собянин назначил главой департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова. Он был освобожден от ранее занимаемой им должности первого заместителя руководителя департамента строительства.

Загрутдинов заменил на этом посту Андрея Бочкарева, который получил пост заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Прежде заместителем мэра по этим вопросам был Марат Хуснуллин, который перешел на работу в правительство России.

Новым руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Сергей Хлебников. Мэр уволил с должности главы департамента Владимира Регнацкого. Он стал главой департамента по обеспечению деятельности мировых судей города.

Первым замруководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей города будет Галина Агафонова. Этим же документом она освобождена от должности начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.