Назначен новый глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции

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Новым руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Сергей Хлебников. Распоряжение подписал Сергей Собянин.

Другим распоряжением Собянин уволил с должности главы департамента Владимира Регнацкого. Он назначен главой департамента по обеспечению деятельности мировых судей города.

Оба служебных контракта заключены на срок полномочий мэра.

Еще одним распоряжением первым замруководителя департамента по обеспечению деятельности мировых судей города назначена Галина Агафонова. Этим же документом она освобождена от должности начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.

Служебный контракт заключен по 18 июня 2023 года.

Также Собянин подписал указ о переименовании управления по обеспечению деятельности мировых судей в департамент по обеспечению деятельности мировых судей.

Ранее Собянин уволил руководителя департамента экономической политики и развития столицы Дениса Тихонова. Решение было связано с его переходом на другую работу. Другие подробности не уточняются.