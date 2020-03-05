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Политика

05 марта, 20:41

Главой управы Печатников назначили Владимира Корешкова

мэр Москвы Сергей Собянин политика общество

Фото: nizhegorodsky.mos.ru

На должность главы управы района Печатники назначили Владимира Корешкова. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

"Назначить Корешкова Владимира Александровича на должность главы управы района Печатники", – говорится в документе, размещенном на портале мэра и правительства столицы.

Известно, что с чиновником был заключен служебный контракт на срок полномочий градоначальника. При этом он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности.

Владимир Корешков ранее являлся заместителем главы управы Нижегородского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

Ранее стало известно, что Собянин освободил Геннадия Дегтева от должности главы департамента по конкурентной политике. Уточнялось, что занимавший эту должность с 2006 года Дегтев был назначен генеральным директором особой экономической зоны "Технополис "Москва".

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