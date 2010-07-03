Собянин уволил замруководителя департамента строительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин уволил заместителя руководителя столичного департамента строительства Андрея Новикова. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Освободить Андрея Новикова от замещаемой должности заместителя руководителя департамента строительства Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", – говорится в документе.

На должность замруководителя департамента строительства чиновник был назначен в 2010 году. Ему присвоено звание "Почетный строитель Москвы".

В конце октября Сергей Собянин освободил от должности заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Константина Пивоварова. Пивоваров покинул пост по своему желанию. На должность заместителя руководителя департамента ЖКХ чиновник был назначен в августе 2016 года.

Ранее сообщалось, что мэр принял ряд кадровых решений. В частности, на должность главы управы района Северный мэр назначил Екатерину Потапенко. А главой управы Ростокино назначена бывшая глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова. Ее место занял экс-глава управы района Отрадное Владимир Литовский.

