Собянин освободил от должности главу департамента труда и соцзащиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин освободил от должности главу департамента труда и со­циальной защиты Москвы Владимира Петросяна. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Москвы.

Петросян покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Другим указом на его должность мэр назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Стружака, который ранее занимал пост главы департамента территориальных органов исполнительной власти.

Владимир Петросян трудился в системе соцзащиты населения Москвы с 2003 года. В 2007 году он возглавил департамент социальной защиты населения, а в 2015 году ведомство реорганизовали в департамент труда и соцзащиты.

Евгений Стружак в 2003–2013 годы был членом избиркома Тюменской области. С 2005-го по 2013 год он работал в аппарате губернатора региона.

В 2013 году Стружака назначили заместителем главы департамента территориальных органов исполнительной власти столицы, в 2017 году он уже возглавил департамент. В феврале 2019-го его назначили замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.