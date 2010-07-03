Собянин назначил руководителя департамента экономической политики и развития

Столичный департамент экономической политики и развития возглавил Денис Тихонов. Указ подписал Сергей Собянин, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В документе сказано, что Тихонов назначается на срок полномочий главы города.

Другим указом мэр освободил своего заместителя по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова от должности руководителя департамента экономической политики и развития. Последний управлял ведомством с февраля 2017 года.

В конце февраля Сергей Собянин также произвел кадровые перестановки, затронувшие глав районных управ. Тогда были уволены главы управ районов Дорогомилово и Тропарево-Никулино.