Собянин произвел кадровые перестановки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава управы столичного района Дорогомилово Алексей Чепиков снят с должности. Распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В тексте документа сказано, что Чепиков не только покинул замещаемый пост, но и был уволен с государственной гражданской службы.
Подчеркивается, решение было принято по инициативе самого Чепикова.
Одновременно на тех же условиях был уволен глава управы района Тропарево-Никулино Андрей Обухов. Он также сам попросил об отстранении от должности.
Ранее мэр города переназначил двух замов главы департамента нацполитики и межрегиональных связей. Контракты были заключены с Иваном Петровым и Константином Блаженовым.
В конце января Собянин также освободил от должности главу управы района Митино Валентину Воробьеву. Помимо этого, он назначил Анну Селину заместителем председателя Москомархитектуры, а Галину Агафонову – и. о. начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей столицы.
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