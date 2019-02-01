Собянин переназначил двух замов главы департамента нацполитики и межрегиональных связей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин подписал распоряжения о переназначении Ивана Петрова и Константина Блаженова заместителями главы департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы. Документы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
Служебный контракт с Петровым заключен сроком на три года, но не превышает полномочия мэра Москвы.
С Блаженовым контракт заключен до достижения им предельного возраста пребывания на госслужбе Москвы, но не превышающим полномочия мэра столицы.
Накануне Собянин освободил от занимаемой должности главу управы района Митино Валентину Воробьеву. Она уволена с госслужбы Москвы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию по инвалидности.
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