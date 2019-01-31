Собянин произвел кадровые перестановки в городе

Глава управы района Митино Валентина Воробьева освобождена от занимаемой должности. Распоряжение Сергея Собянина опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
Воробьева уволена с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию по инвалидности. На должность главы управы Митино Воробьева была назначена в марте 2014 года.
Также Собянин назначил Анну Селину заместителем председателя Москомархитектуры. Служебный контракт с чиновницей заключается сроком на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.
Кроме того, Галина Агафонова назначена и.о. начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Она сменит Владимира Регнацкого, которого назначили главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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