Назначен глава департамента региональной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции стал бывший начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей столицы Владимир Регнацкий. Указ Сергея Собянина опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Регнацкий родился 25 апреля 1968 года в Волынской области (Украина). С 1989 года начал работать в военкомате Москвы и в 2010 году занял должность военного комиссара.

25 июня 2013 года был назначен начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Награжден медалью Суворова и орденом Почета.

В ночь на 27 января скончался глава департамента региональной безопасности Владимир Черников. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Черников был похоронен 29 января на Троекуровском кладбище.

Ранее и.о. главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы был назначен Василий Олейник.