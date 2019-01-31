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15:31

Назначен глава департамента региональной безопасности

мэр Москвы Сергей Собянин власть

15:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции стал бывший начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей столицы Владимир Регнацкий. Указ Сергея Собянина опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Регнацкий родился 25 апреля 1968 года в Волынской области (Украина). С 1989 года начал работать в военкомате Москвы и в 2010 году занял должность военного комиссара.

25 июня 2013 года был назначен начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Награжден медалью Суворова и орденом Почета.

В ночь на 27 января скончался глава департамента региональной безопасности Владимир Черников. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Черников был похоронен 29 января на Троекуровском кладбище.

Ранее и.о. главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы был назначен Василий Олейник.

мэр Москвы Сергей Собянин власть

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