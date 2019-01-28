Назначен и.о. главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

И.о. главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы назначен Василий Олейник. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно о смерти министра правительства Москвы, главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Гражданская панихида пройдет во вторник, 29 января, в конференц-зале правительства Москвы на Новом Арбате. Похоронят Черникова на Троекуровском кладбище.