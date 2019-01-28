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14:25

Прощание с Владимиром Черниковым состоится 29 января

утраты

14:25

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Гражданская панихида по министру правительства Москвы Владимиру Черникову, возглавлявшему столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, пройдет во вторник, 29 января, с 9:00 до 10:30 в конференц-зале правительства Москвы на Новом Арбате, 36.

Похороны состоятся после панихиды на Троекуровском кладбище в 12:00 (Рябиновая улица, владение 24).

Владимир Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Черников родился в 1964 году в Москве. Имел юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук.

Начинал карьеру как военнослужащий, дослужился до звания полковника, в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем работал на телеканале ВГТРК.

В 2000 году был назначен начальником инспекции Счетной палаты РФ. Спустя шесть лет стал заместителем начальника Управления делами аппарата Госдумы. В 2008 году возглавил Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 годы руководил столичным департаментом средств массовой информации и рекламы, а затем департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма. В последние годы возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

утраты

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