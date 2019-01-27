Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Министр правительства Москвы Владимир Черников, возглавлявший столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, умер в ночь на 27 января. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Руководителю ведомства было 54 года.

С 2000 года работал в правительстве Москвы. В мае был назначен начальником инспекции Счетной Палаты Российской Федерации.

Во главе департамента Черников находился с октября 2016 года. В разные годы руководил департаментами СМИ и рекламы, а также национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Черников также был государственным советником РФ 2 класса и государственным советником города Москвы 1 класса.