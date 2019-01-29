Москва простилась с Владимиром Черниковым

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Во вторник, 29 января, прошла гражданская панихида по министру правительства Москвы Владимиру Черникову, возглавлявшему столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Она сопровождалась отданием воинских почестей: у гроба был выставлен почетный караул. Проводить Черникова в последний путь пришли его родные, близкие и коллеги. Среди гостей церемонии был Сергей Собянин, депутаты Мосгордумы, члены общественных и религиозных организаций.

Свои соболезнования выразил заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко. "Он руководил несколькими департаментами, абсолютно разными, и перед ним стояли очень серьезные государственные и даже международные задачи, международного значения задачи. И у него всегда все получалось, кроме одного – он не мог не переживать, не принимать все близко к сердцу. Этого у него не получалось никогда", – рассказал Горбенко.

Горбенко отметил, что прожив всего 54 года, Черникову удалось сделать очень много: он принес огромную пользу Москве и России в целом.

Высказался также начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он подчеркнул, что для него было большой честью служить с Черниковым и обеспечивать в Москве охрану общественного порядка и безопасность.

Похоронят Черникова на Троекуровском кладбище.

Руководитель ведомства умер в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительной причиной смерти считают острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Черников родился в 1964 году в столице. У него было юридическое и экономическое образование.

В 2000 году его назначили начальником инспекции Счетной палаты РФ. Спустя шесть лет стал заместителем начальника Управления делами аппарата Госдумы. В 2008 году возглавил Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 годы руководил столичным департаментом средств массовой информации и рекламы, а затем департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы занимал пост главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.