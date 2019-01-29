Москва простилась с Владимиром Черниковым

Во вторник, 29 января, прошла гражданская панихида по министру правительства Москвы Владимиру Черникову, возглавлявшему столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Она сопровождалась отданием воинских почестей: у гроба был выставлен почетный караул. Проводить Черникова в последний путь пришли его родные, близкие и коллеги. Среди гостей церемонии был Сергей Собянин, депутаты Мосгордумы, члены общественных и религиозных организаций.
Свои соболезнования выразил заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко. "Он руководил несколькими департаментами, абсолютно разными, и перед ним стояли очень серьезные государственные и даже международные задачи, международного значения задачи. И у него всегда все получалось, кроме одного – он не мог не переживать, не принимать все близко к сердцу. Этого у него не получалось никогда", – рассказал Горбенко.
Горбенко отметил, что прожив всего 54 года, Черникову удалось сделать очень много: он принес огромную пользу Москве и России в целом.
Высказался также начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он подчеркнул, что для него было большой честью служить с Черниковым и обеспечивать в Москве охрану общественного порядка и безопасность.
Похоронят Черникова на Троекуровском кладбище.
Руководитель ведомства умер в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительной причиной смерти считают острую сердечно-сосудистую недостаточность.
Черников родился в 1964 году в столице. У него было юридическое и экономическое образование.
В 2000 году его назначили начальником инспекции Счетной палаты РФ. Спустя шесть лет стал заместителем начальника Управления делами аппарата Госдумы. В 2008 году возглавил Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.
С 2010 по 2015 годы руководил столичным департаментом средств массовой информации и рекламы, а затем департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.
В последние годы занимал пост главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
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