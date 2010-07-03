Собянин произвел кадровые перестановки в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил ряд кадровых назначений в органах столичной власти. Распоряжения опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Заместителем префекта Восточного административного округа стал Николай Кужелев. Ранее он занимал пост главы управы района Вешняки. Контракт с ним рассчитан на три года.

Заместителем префекта СВАО стал Михаил Конопельченко. Трудовой договор с ним заключен на четыре года.

Главой управы района Вешняки стал Евгений Щербачев. На должность главы управы района Выхино-Жулебино назначен Сергей Сандурский.

Кроме того, по собственной инициативе уволен заместитель префекта ЮВАО Евгений Афанасенков.

Ранее Сергей Собянин назначил нового руководителя департамента экономической политики и развития города. Им стал бывший директор "Корпорации развития Дальнего Востока" Денис Тихонов.