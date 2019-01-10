Собянин провел кадровые перестановки в трех столичных департаментах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин утвердил ряд кадровых назначений в органах столичной власти. Распоряжения опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документам, мэр назначил заместителя столичного департамента информационных технологий. Им стал Андрей Бородин. Контракт с ним рассчитан на пять лет.

Назначения произошли в департаменте градостроительной политики. Заместителем руководителя стал Дмитрий Стулов (ранее он работал заместителем префекта Восточного административного округа). А первым заместителем руководителя назначен Максим Степанов. Карен Оганесян и Сергей Сущенко стали заместителями руководителя столичного департамента строительства.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы уволил Людмилу Кораблину с должности заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения. Игорь Павлов уволен с поста заместителя руководителя столичного департамента образования. Сергей Доброродный покинул должность замруководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, в середине декабря Собянин уволил Татьяну Гук с поста заместителя председателя московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).