Собянин уволил зампредседателя Москомархитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин уволил Татьяну Гук с поста заместителя председателя московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. Оно датируется 12 декабря 2018 года. Отмечается, что чиновница покинула пост по собственной инициативе. Татьяна Гук была назначена заместителем председателя Москомархитектуры в январе 2013 года.

В ноябре мэр Москвы произвел несколько кадровых назначений и перестановок в столичном правительстве.