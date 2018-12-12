Собянин уволил зампредседателя Москомархитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин уволил Татьяну Гук с поста заместителя председателя московского комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).
Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. Оно датируется 12 декабря 2018 года. Отмечается, что чиновница покинула пост по собственной инициативе. Татьяна Гук была назначена заместителем председателя Москомархитектуры в январе 2013 года.
В ноябре мэр Москвы произвел несколько кадровых назначений и перестановок в столичном правительстве.