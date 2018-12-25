Собянин провел кадровые перестановки в столичных органах власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин провел кадровые изменения в столичных органах власти. Распоряжения опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы уволил Людмилу Кораблину с должности заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения. В документе отмечается, что Кораблина уволена по собственной инициативе.

Игорь Павлов уволен с поста заместителя руководителя столичного департамента образования. Сергей Доброродный покинул должность замруководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Доброродный и Павлов уволены по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Сергея Мирзояна, в свою очередь, назначили на должность первого замруководителя департамента культурного наследия столицы – главного инспектора в области государственной охраны объектов культурного наследия города. Служебный контракт с чиновником заключен на один год, но не превышает срок полномочий мэра столицы.

Алексей Амелькин также назначен на должность первого заместителя председателя столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). Служебный контракт с ним заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра.

Ранее глава города уволил замначальника государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы и замглавы управления ЗАГС Москвы.