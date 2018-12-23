Собянин уволил замначальника Госинспекции по недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин уволил замначальника государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы и замглавы управления ЗАГС Москвы. Оба распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Тамерлана Савлаева освободили от должности и уволили с государственной гражданской службы города. Уволен замглавы Госинспекции по недвижимости по собственной инициативе.

Оксану Родионову освободили от занимаемой должности замначальника ЗАГС и уволили с госслужбы также по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.