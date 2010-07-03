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Мэр Москвы

18:07

Собянин освободил от должности замглавы департамента ЖКХ

мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: duma.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя главы департамента ЖКХ Москвы Константина Пивоварова. Соответствующий указ опубликован на сайте столичного правительства.

"Освободить Пивоварова Константина Александровича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", – сказано в документе.

Уточняется, что Пивоваров покинул пост по своему желанию. На должность заместителя руководителя департамента ЖКХ чиновник был назначен в августе 2016 года.

Константин Пивоваров родился 24 октября 1974 года. Он окончил Иркутский государственный университет по специальности "юриспруденция".

Пивоваров занимал должность замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы (с 2008 по 2011 год), в 2014 году был советником вице-губернатора Санкт-Петербурга, 2015 был назначен на пост заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья. В 2017 он получил благодарность мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее градоначальник назначил Дмитрия Преснова на должность нового главы департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Служебный контракт с ним был заключен на срок полномочий мэра.

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