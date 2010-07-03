Собянин произвел кадровые перестановки в правительстве Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в органах столичной власти. Распоряжения опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Глава управы Алтуфьевского района города Владимир Кузьменко покинул свой пост.



"Освободить Кузьменко Владимира Петровича от замещаемой должности главы управы Алтуфьевского района Москвы", – говорится в документе.

Отмечается, что сотрудник был уволен по собственной инициативе.

Также мэр освободил от должности главу управы района Южное Бутово Владимира Фалеева. Он также изъявил желание покинуть пост сам.

Кроме того, мэр назначил нового заместителя руководителя столичного департамента торговли и услуг. Им стал Дмитрий Клюев. С ним заключили контракт на три года. Срок службы не должен превышать срока полномочий мэра столицы.

В мае Собянин утвердил ряд кадровых назначений. Мэр Москвы уволил Санджи Хоняева с должности первого заместителя начальника государственной жилищной инспекции столицы. Чиновник уволился по собственному желанию.

