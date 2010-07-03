Сергей Собянин провел ряд кадровых назначений

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Сергей Собянин утвердил ряд кадровых назначений. Распоряжения опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Собянин уволил Санджи Хоняева с должности первого заместителя начальника государственной жилищной инспекции столицы. Отмечается, что чиновника уволили с государственной гражданской службы по собственной инициативе.

В то же время мэр назначил Светлану Уханеву заместителем начальника столичного ЗАГСа. Служебный контракт с ней заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.