Собянин назначил главу департамента территориальных органов исполнительной власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин назначил нового главу департамента территориальных органов исполнительной власти города. Эту должность занял Дмитрий Преснов.
Служебный контракт с ним, согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале мэра и правительства Москвы, заключается на срок полномочий мэра.
"Назначить Преснова Дмитрия Николаевича на должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы", – говорится в документе.
Этим же распоряжением Преснов освобожден от замещаемой должности замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.
С декабря 2013 года Преснов был первым замруководителя департамента экономической политики и развития города.
Ранее Сергей Собянин освободил от должности главу департамента труда и социальной защиты Москвы Владимира Петросяна в связи с выходом на пенсию. Другим указом на его должность мэр назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Стружака, который ранее занимал пост главы департамента территориальных органов исполнительной власти.