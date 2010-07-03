Собянин назначил главу департамента территориальных органов исполнительной власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил нового главу департамента территориальных органов исполнительной власти города. Эту должность занял Дмитрий Преснов.

Служебный контракт с ним, согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале мэра и правительства Москвы, заключается на срок полномочий мэра.

"Назначить Преснова Дмитрия Николаевича на должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы", – говорится в документе.

Этим же распоряжением Преснов освобожден от замещаемой должности замглавы аппарата мэра и правительства Москвы.

С декабря 2013 года Преснов был первым замруководителя департамента экономической политики и развития города.

Ранее Сергей Собянин освободил от должности главу департамента труда и со­циальной защиты Москвы Владимира Петросяна в связи с выходом на пенсию. Другим указом на его должность мэр назначил заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Стружака, который ранее занимал пост главы департамента территориальных органов исполнительной власти.