Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил главу управы района Южное Медведково. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Новым главой управы района Южное Медведково стал Олег Владимирович Големба. Контракт с ним заключен на срок полномочий мэра.

В октябре Сергей Собянин уволил главу управы района Южное Медведково Романа Кулиева. Он был назначен на должность главы управы района Марфино.

Ранее сообщалось, что мэр принял ряд кадровых решений. В частности, на должность главы управы района Северный мэр назначил Екатерину Потапенко. А главой управы Ростокино назначена бывшая глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова. Ее место занял экс-глава управы района Отрадное Владимир Литовский.

