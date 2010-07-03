Кулиев назначен главой управы района Марфино

Фото: управа района Южное Медведково

Сергей Собянин назначил Романа Кулиева на должность главы управы района Марфино. Распоряжение появилось на портале мэра и правительства Москвы.

От поста главы управы района Южное Медведково его освободили. Служебный контракт с чиновником заключен на срок полномочий мэра, но не превышает предельный срок замещения должности главы управы Марфино.

В сентябре Собянин уволил главу управы Марфино Любовь Сабирзянову. Пост она покинула пост по собственной инициативе: Сабирзянова вышла на пенсию.

В июле глава города освободил Андрея Столярова от должности зампрефекта – руководителя контрактной службы САО Москвы. С поста замглавы столичного департамента спорта он уволил Елену Берсеневу. Она ушла по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.