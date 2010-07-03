Экс-сенатора Драгункину назначили советником мэра Москвы

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Экс-глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Зинаида Драгункина стала советником мэра Москвы Серегя Собянина.

Об этом в ходе заседания верхней палаты парламента сообщила председатель Валентина Матвиенко, передает Агентство "Москва".

Драгункина сложила с себя полномочия, поскольку не участвовала в выборах в Мосгордуму, представителем которой также была в Совфеде.

Чиновница останется и советником Матвиенко, а также будет продолжать исполнять обязанности секретаря Совета по вопросам семьи и детства.

Также спикер Совфеда подчеркнула высокий профессионализм и личные качества Драгункиной, добавив, что сожалеет о ее уходе.

Ранее стало известно, что должность представителя столичного парламента в Совете Федерации займет депутат Инна Святенко.