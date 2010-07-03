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Москва 24

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11:38

Шапошников повторно избран спикером парламента Москвы

власть политика

11:38

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Депутаты Мосгордумы повторно избрали Алексея Шапошникова председателем парламента Москвы. Решение принято в ходе первого заседания Мосгордумы седьмого созыва.

"Поступили предложения по кандидатурам Шуваловой Елены Анатольевны <...> и Шапошникова Алексея Валерьевича", – сказала депутат Инна Святенко, передает Агентство "Москва".

За Шапошникова проголосовали 28 депутатов, за Шувалову – 11.

Алексей Шапошников родился в 1973 году в Москве. Является членом партии "Единая Россия" с 2003 года. С 2005 года работал федеральным координатором "Молодой Гвардии "Единой России" по Центральному федеральному округу.

Возглавлял муниципальный округ Ростокино с 2012 года, был председателем Совета муниципальных образований Москвы. Возглавлял видеоцентр Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы в 2013 году.

В 2014 году стал депутатом Мосгордумы и был избран на пост председателя Мосгордумы шестого созыва.

8 сентября в столице прошли выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными. Итоговая явка составила 21,8%.

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власть политика

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